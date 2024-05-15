Англія

Football.ua представляє прев'ю до перенесеного матчу 34-го туру чемпіонату Англії, який пройде 15 травня і розпочнеться о 22:00.

У рамках перенесеного матчу 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СЕРЕДА, 15 ТРАВНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вже давно не є новиною те, що Манчестер Юнайтед ризикує завершити нинішній сезон АПЛ поза єврокубковою зоною та залишитися без виступів у Європі наступного футбольного року. Враховуючи останній гіркий досвід підопічних Еріка тен Гага з вильотом з Ліги чемпіонів на груповій стадії, посівши останнє місце у квартеті з Баварією, Галатасараєм та Копенгагеном, а також результати команди в англійській першості, все більше переконуєшся у тому, що манкуніанці не награли навіть на Лігу конференцій. За очікуваною кількістю набраних очок (xPTS) "червоні дияволи" йдуть аж 15 в таблиці АПЛ, тому нинішнє восьме місце – це величезний успіх для МЮ з урахуванням того рівня футболу команди, що ми бачили від неї цього сезону.

Звичайно, велика кількість травм протягом усієї кампанії мала безпосередній вплив як на гру, так і на нинішні позиції МЮ в АПЛ. Однак, якщо ці травми мають системний характер, то проблема в самій системі, а не в травмах усіх гравців (скільки разів форсувалося повернення Лісандро Мартінеса, а потім відбувалися рецедиви?). До речі, глядачі також ризикують травмуватися під час домашніх матчів "червоних дияволів" — і це зовсім не жарт з урахуванням того, як стара конструкція Олд Траффорд показала свою "надійність" на тлі сильної зливи у минулу неділю, після програного поєдинку проти Арсеналу. Швидше за все, на МЮ чекає восьме місце, але потрапити до Ліги Європи можна буде у разі тріумфу в Кубку Англії, вірно? Так, звичайно, все так і є... Але які прогнози можуть бути проти "непереможного" Манчестер Сіті, якщо колектив тен Гага здатний у півфіналі проти Ковентрі упустити перевагу в три м'ячі і майже не вилетіти від представника Чемпіоншипу? Питання риторичне.

Найцікавіше — це коли Ерік тен Гаг у всіх бідах звинувачує саме травми, але хіба Манчестер Юнайтед один такий у лізі? Пані та панове, до вашої уваги Ньюкасл Юнайтед, який є другим в АПЛ за кількістю ігор, які пропустили його гравці через травми. Безпосередньо за кількістю цих травм "сороки" також випереджають МЮ. До речі, у турнірній таблиці Прем'єр-ліги аналогічна ситуація, адже колектив Едді Гау йде шостим і, очевидно, не потрапити в єврокубки йому буде дуже важко. Утім, заради справедливості, й можливий тріумф манкуніанців у Кубку Англії за наявності восьмого-дев'ятого місця в чемпіонаті абсолютно невигідний Ньюкаслу, адже тоді його б поточне шосте місце стало б путівкою до Ліги конференцій, а не Ліги Європи.

І хоч Ньюкасл важко похвалити у плані стабільності, адже на тлі фізичної втоми та обмеженого вибору ротації очікувати від "сорок" можна було і як неймовірного перформансу на кшталт розгрому Тоттенгема (4:0), так і поразок, як в умовному матчі з Крістал Пелес (0: 2). Тим не менш, Александер Ісак йде в топ-3 у списку найкращих бомбардирів ліги, Ентоні Гордон — у топ-3 найкращих в АПЛ за кількістю асистів, Бруно Гімараес — один із найбільш надійних центрхавів у лізі, тоді як Кіран Тріпп'єр взагалі, здається, здатний робити на полі усе. Все-таки у Ньюкасла зараз є ті виконавці, хто систематично робить різницю, а ось у складі Манчестер Юнайтед крім Бруно Фернандеша зараз і відзначити немає кого, щоб гравець був стабільно корисним на тривалій дистанції. Авансом ще можна сказати про Алехандро Гарначо, але це поки не рівень ключового гравця топклубу, яким хоче бачити і бачить себе Ман Юнайтед.

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,43, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2,72. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Каземіро, Еванс, Далот — Мактоміней, Мейну — Амад, Фернандеш, Гарначо — Гойлунн Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто, Крафт, Берн, Голл — Жоелінтон, Гімараес, Андерсон — Барнс, Ісак, Гордон Не зіграють: Маласія, Варан, Шоу, Лінделеф, Магвайр, Маунт — Ботман, Ласселлс, Вілок, Шер, Майлі, Таргетт, Тоналі Під питанням: Фернандеш, Діалло, Лісандро, Марсьяль, Рашфорд — Вілсон ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 1:2

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