Гравець "синіх оцінив роботу Маурісіо Почеттіно.
ЕНЦО ФЕРНАНДЕС, GETTY IMAGES
13 травня 2024, 20:57
Півзахисник Челсі, чемпіон світу в складі збірної Аргентини Енцо Фернандес схвально відгукнувся про головного тренера лондонців Маурісіо Почеттіно.
Аргентинський хавбек перейшов у лондонський клуб із Бенфіки в січні 2023 року, коли командою керував Грем Поттер, якого пізніше змінив Френк Лемпард.
"Коли я тільки прийшов у Челсі, у клубі був безлад, занадто багато гравців. Почеттіно привніс у команду порядок, ідентичність, іншу робочу філософію.
І для гравців усе змінилося в позитивний бік. Команда стала більш серйозною і працьовитою", — сказав Фернандес в інтерв'ю журналісту Крістіану Мартіну.
Після 36 турів Челсі посідає 7-ме місце в турнірній таблиці АПЛ.