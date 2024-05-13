Англія

Гравець "синіх оцінив роботу Маурісіо Почеттіно.

Півзахисник Челсі, чемпіон світу в складі збірної Аргентини Енцо Фернандес схвально відгукнувся про головного тренера лондонців Маурісіо Почеттіно.

Аргентинський хавбек перейшов у лондонський клуб із Бенфіки в січні 2023 року, коли командою керував Грем Поттер, якого пізніше змінив Френк Лемпард.

"Коли я тільки прийшов у Челсі, у клубі був безлад, занадто багато гравців. Почеттіно привніс у команду порядок, ідентичність, іншу робочу філософію.

І для гравців усе змінилося в позитивний бік. Команда стала більш серйозною і працьовитою", — сказав Фернандес в інтерв'ю журналісту Крістіану Мартіну.

Після 36 турів Челсі посідає 7-ме місце в турнірній таблиці АПЛ.