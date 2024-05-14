Англія

Досвідчені англійці продовжать виступати під керівництвом Роберто Де Дзербі.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з нападником Денні Велбеком та універсальним півзахисником Джеймсом Мілнером, в яких спливали угоди наприкінці поточного сезону.

Зазначається, що 33-річний Велбек уклав із "чайками" новий контракт до червня 2026 року.

Щодо 38-річного Мілнера, то він підписав із Брайтоном нову угоду, яка розрахована на наступний сезон.

"Я радий за Джеймса та Денні, оскільки вони обидва заслуговували продовження контрактів. Їхні футбольні та людські якості очевидні для всіх, тому це дуже гарна новина для нас", — сказав Роберто Де Дзербі.

У цьому сезоні Джеймс Мілнер зіграв за Брайтон 955 хвилин в 20 матчах, в яких він відзначився двома асистами.

На рахунку Денні Велбека у кампанії-2023/24 є 35 матчів у всіх турнірах (1979 хвилин), в яких він забив 6 голів та віддав 1 асист.