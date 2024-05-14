Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Сіті.

Лондонський Тоттенгем та Манчестер Сіті зіграють на Тоттенгем Готспур Стедіум у рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Анге Постекоглу, після перемоги над Бернлі (2:1), залучив до стартового складу Дрегушіна в центрі оборони, тоді як Бентанкур та Гейб'єрг гратимуть у центрі поля.

Хосеп Гвардіола, на тлі розгрому лондонського Фулгема (4:0), використав із перших хвилин Вокера праворуч у захист.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дрегушін, ван де Вен — Бентанкур, Гейб’єрг, Сарр — Меддісон, Сон Хин Мін, Джонсон.

Запасні: Остін, Емерсон, Голл, Скіпп, Ло Чельсо, Кулушевські, Мур, Хіль, Скарлетт.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Сілва, де Брюйне, Фоден — Голанд.