Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Сіті.
Кайл Вокер, Getty Images
14 травня 2024, 21:21
Лондонський Тоттенгем та Манчестер Сіті зіграють на Тоттенгем Готспур Стедіум у рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.
Анге Постекоглу, після перемоги над Бернлі (2:1), залучив до стартового складу Дрегушіна в центрі оборони, тоді як Бентанкур та Гейб'єрг гратимуть у центрі поля.
Хосеп Гвардіола, на тлі розгрому лондонського Фулгема (4:0), використав із перших хвилин Вокера праворуч у захист.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дрегушін, ван де Вен — Бентанкур, Гейб’єрг, Сарр — Меддісон, Сон Хин Мін, Джонсон.
Запасні: Остін, Емерсон, Голл, Скіпп, Ло Чельсо, Кулушевські, Мур, Хіль, Скарлетт.
Запасні: Ортега, Стоунз, Аке, Льюїс, Гріліш, Нунеш, Бобб, Доку, Альварес. Гомес.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Сілва, де Брюйне, Фоден — Голанд.
Гра Тоттенгем — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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