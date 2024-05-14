Англія

Голів у виконанні "шпор" і "містян" глядачі теж не побачили.

У кожному з уже відіграних поєдинків англійської Прем'єр-ліги-2023/24 до перших таймів головні арбітри додавали бодай хвилину.

За даними OptaJoe, сьогоднішній матч у Лондоні між Тоттенгемом і Манчестер Сіті став першим у нинішній кампанії чемпіонату Англії, до першої половини якого не було додано жодної хвилини.

Зазначимо, що перший тайм згаданої зустрічі завершився внічию 0:0. По перерві "містяни" все ж зуміли уразити ворота "шпор" завдяки нападнику Ерлінгу Голанду.

Слідкуйте за матчем Тоттенгем — Манчестер Сіті у нашій текстовій онлайн-трансляції.