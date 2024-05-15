Англія
15 травня 2024, 00:02
Манчестер Сіті з дублем Голанда здолав Тоттенгем і став на крок ближчим до чемпіонства в АПЛ
Сконцентрованої довкола команди Анге Постекоглу енергії підтримки фанатів найзапеклішого опонента не вистачило для зупинки машини Хосепа Гвардіоли.
Тоттенгем — Манчестер Сіті, Getty Images
15 травня 2024, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тоттенгем — Манчестер Сіті 0:2
Голи: Голанд, 51, 90+1 (пен.)
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дрегушін, ван де Вен — Бентанкур (Кулушевські, 55), Гейб’єрг, Сарр (Ло Чельсо, 85) — Меддісон (Мур, 90+3), Сон Хин Мін, Джонсон.
Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 69) — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Сілва, де Брюйне (Доку, 69), Фоден — Голанд (Альварес, 90+5).
Попередження: Бентанкур, Сарр, Ромеро — Ковачич, Фоден, Сілва