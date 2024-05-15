Англія

Команди можуть починати розробляти власні стратегії.

Сезон англійської Прем’єр-ліги поступово добігає до завершення, а вже найближчими вихідними буде зіграно останній, тридцять восьмий за ліком, тур національної першості.

Проте вже відбувається робота організаторів змагань довкола наступної кампанії й відповідно були оголошені перші ключові дати прийдешнього футбольного року.

Трансферні вікна — цього разу їх, як і зазвичай, буде два: "літнє" та "зимове".

Літнє трансферне вікно в АПЛ розпочнеться в п’ятницю, 14 червня, та зачиниться о 23:00 BST у п’ятницю, 30 серпня.

Зимова ж кампанія переходів стартуватиме в середу, 1 січня 2025 року, і закриється о 23:00 GMT у понеділок, 3 лютого 2025 року.

Таке рішення організатори АПЛ ухвалили після консультацій із іншими учасниками п’ятірки провідних ліг Європи, які також завершуватимуть трансферні кампанії 30 серпня та 3 лютого відповідно.