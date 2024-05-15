Тайрік Лемпті необачно вдарив плечем у голову українського вінгера Челсі.
Михайло Мудрик, Getty Images
15 травня 2024, 22:35
У рамках перенесенного матчу 34 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вирушив у гості до Брайтона на Амекс Стедіум.
Український вінгер "пенсіонерів" Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі своєї команди, проте його було замінено вже на 42-ій хвилині на Крістофера Нкунку.
Причиною заміни 23-річного українця стали підозри лікарів на струс мозку в Мудрика, який він отримав у результаті необачних дій правого захисника Брайтона Таріка Лемпті.
Ганський гравець вдарив Михайла в неігровому епізоді плечем у голову, у результаті чого український вінгер довго пролежав на газоні.
Незаважаючи на те, що Мудрик прийшов до тями, керманич Челсі Маурісіо Почеттіно скористався правом на "безкоштовну" заміну у разі травми голови в гравця.
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