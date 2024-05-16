Англія

Можливо це була остання гра на "Олд Траффорд" для Тен Гага?

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди над Ньюкаслом (3:2) в рамках 37-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Приємно вигравати будь-який матч. Було важливо перемогти в останній грі на "Олд Траффорд" у цьому сезоні. Фанати на це заслужили, оскільки вони пережили важкі часи і завжди підтримували нас. Ми тут разом. Ми хотіли відплатити вболівальникам.

Прекрасна гра, ми забили чудові голи, але вони стали можливими завдяки командній роботі. Я завжди радий за молодих гравців, які добре розвиваються і забивають прекрасні голи.

У Ньюкасла багато фізичної потужності, якій потрібно відповідати, але при цьому грати у футбол. І в цьому ми намацали хороший баланс.

Гойлунну потрібно трохи перепочити, щоб бути свіжим. Голи — головне для нападників, і цей м'яч дуже важливий для його впевненості в собі, тож я задоволений тим, що він забив", — заявив нідерландський фахівець.

Після перемоги над "сороками", МЮ зрівнявся з ними за набраними очками та посідає восьму сходинку турнірної таблиці АПЛ.