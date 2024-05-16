Англія

Португалець скориш за все залишиться на "Олд Траффорд".

Минулого тижня представники керівництва Манчестер Юнайтед зустрічалися з Бруну Фернандешем, щоб обговорити його майбутнє. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, клуб ясно дав зрозуміти, що хоче, щоб Бруну залишився. В свою чергу португалець підтвердив, що має намір продовжити кар'єру на Олд Траффорд у наступному сезоні.

Зазначається, що Фернандеш і його представники зустрілися з футбольним керівництвом клубу на базі в "Каррінгтоні". Представники INEOS наголосили, що 29-річний півзахисник залишається ключовим гравцем команди.

Повідомляється, що Фернандеш хотів прояснити ситуацію зі своїм майбутнім і з'ясувати, чи збігаються амбіції клубу з його баченням ситуації — стати центральним елементом конкурентоспроможної та успішної команди в новому проекті.

За твердженнями Орнштейна, всі сторони залишили переговори, відчуваючи, що отримали задовільні відповіді на всі питання.