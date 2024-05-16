Минулого тижня представники керівництва Манчестер Юнайтед зустрічалися з Бруну Фернандешем, щоб обговорити його майбутнє. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, клуб ясно дав зрозуміти, що хоче, щоб Бруну залишився. В свою чергу португалець підтвердив, що має намір продовжити кар'єру на Олд Траффорд у наступному сезоні. 

Зазначається, що Фернандеш і його представники зустрілися з футбольним керівництвом клубу на базі в "Каррінгтоні". Представники INEOS наголосили, що 29-річний півзахисник залишається ключовим гравцем команди. 
Повідомляється, що Фернандеш хотів прояснити ситуацію зі своїм майбутнім і з'ясувати, чи збігаються амбіції клубу з його баченням ситуації — стати центральним елементом конкурентоспроможної та успішної команди в новому проекті.
За твердженнями Орнштейна, всі сторони залишили переговори, відчуваючи, що отримали задовільні відповіді на всі питання.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік.
 
Цього сезону Бруну Фернандеш відіграв за МЮ 46 матчів, забив 15 голів та віддав 12 результативних передач.
 
Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш готовий покинути Манчестер Юнайтед після закінчення сезону.