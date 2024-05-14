Інтерес до португальця виявляють із Саудівської Аравії.
БРУНУ ФЕРНАНДЕШ, GETTY IMAGES
14 травня 2024, 11:28
Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш готовий покинути клуб після закінчення сезону.
Фінальний матч Кубка Англії проти Манчестер Сіті, який відбудеться 25 травня, може стати останнім для 29-річного португальця не тільки за МЮ, а й у Прем'єр-лізі.
Фернандеш перейшов у Юнайтед зі Спортінга в січні 2020 року за 65 млн євро і відтоді був найстабільнішим гравцем "червоних дияволів". У 230 матчах за МЮ Бруну забив 79 м'ячів і віддав 64 гольові передачі.
Контракт Фернандеша з МЮ розрахований до літа 2026 року, але португалець, за чутками, готовий спробувати свої сили в іншій лізі, де погода тепліша, а вимоги нижчі.
Нестачі в пропозиціях бути не повинно, зокрема від багатих клубів із Саудівської Аравії.