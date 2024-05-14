Англія

Інтерес до португальця виявляють із Саудівської Аравії.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш готовий покинути клуб після закінчення сезону.

Фінальний матч Кубка Англії проти Манчестер Сіті, який відбудеться 25 травня, може стати останнім для 29-річного португальця не тільки за МЮ, а й у Прем'єр-лізі.

Фернандеш перейшов у Юнайтед зі Спортінга в січні 2020 року за 65 млн євро і відтоді був найстабільнішим гравцем "червоних дияволів". У 230 матчах за МЮ Бруну забив 79 м'ячів і віддав 64 гольові передачі.

Контракт Фернандеша з МЮ розрахований до літа 2026 року, але португалець, за чутками, готовий спробувати свої сили в іншій лізі, де погода тепліша, а вимоги нижчі.

Нестачі в пропозиціях бути не повинно, зокрема від багатих клубів із Саудівської Аравії.