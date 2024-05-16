Англія

Клубним кольорам вирішили не зраджувати.

Поточний сезон англійської Прем’єр-ліги майже добіг до свого завершення, проте клуби-учасники змагань уже будуть плани на наступну кампанію.

Один із претендентів на чемпіонський титул, Манчестер Сіті, разом із своїм технічним спонсором Puma випустив оновлений комплект домашньої форми.

Колекція отримала назву "Manchester 0161 area" із згадкою телефонного коду Велико Манчестера.

Футболка виконана в класичних небесно-блакитних кольорах із вставками відтінку navy на комірці, по боках футболки та манжетах рукавів.

Шорти в комплекті білого кольору, разом із темно-синіми гетрами.

За футболку в офіційному магазині "містян" просять 80 фунтів стерлінгів (майже 4 тис. грн).