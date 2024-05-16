Коментар від півзахисника стосовно виступів у Манчестер Юнайтед.
Соф'ян Амрабат, Getty Images
16 травня 2024, 18:56
Соф'ян Амрабат висловив думку стосовно гри у Манчестер Юнайтед.
"Повірте, це ще не топовий Соф'ян", — цитує півзахисника інсайдер Фабріціо Романо.
"Це другий раз, коли я зіграв 90 хвилин, за попередні 4-5 місяців. Я був терплячим. Я завжди був готовий для команди, коли я їм був потрібен, одну або десять хвилин".
Зараз Амрабат виступає в оренді у англійській команді.
Цього сезону 27-річний гравець провів 28 матчів в усіх можливих турнірах.