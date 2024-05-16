Соф'ян Амрабат висловив думку стосовно гри у Манчестер Юнайтед. 

"Повірте, це ще не топовий Соф'ян", — цитує півзахисника інсайдер Фабріціо Романо. 

"Це другий раз, коли я зіграв 90 хвилин, за попередні 4-5 місяців. Я був терплячим. Я завжди був готовий для команди, коли я їм був потрібен, одну або десять хвилин". 

Зараз Амрабат виступає в оренді у англійській команді. 

Цього сезону 27-річний гравець провів 28 матчів в усіх можливих турнірах. 

 