Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 15 травня 2024 року.

У перенесеному матчі 34 туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед удома обіграв Ньюкасл (2:0).

Команда Еріка тен Гага провела на рівних із суперниками перший тайм і зуміла вийти з нього переможцем за рахунок гола Мейну.

Друга половина зустрічі натомість вийшла значно більш результативною, проте цього разу "сороки" володіли перевагою в атаці, проте забили стільки ж, скільки й "Червоні дияволи", через що поступились місцем у єврокубках. Як мінімум, до неділі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ньюкасл у рамках 34 туру АПЛ-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 3:2

Голи: Мейну, 32, Діалло, 58, Гойлунн, 84 — Гордон, 49, Голл, 90+2

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Каземіро, Еванс, Далот — Мейну (Мартінес, 82), Амрабат — Діалло (Рашфорд, 82), Мактоміней, Гарначо (Гойлунн, 82) — Фернандеш (Еріксен, 89).

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр (Шер, 63), Крафт, Берн, Голл — Лонгстафф (Барнс, 77), Гімараес, Андерсон (Жоелінтон, 63) — Мерфі (Альмірон, 63), Ісак, Гордон.

Попередження: Каземіро, Діалло, Амрабат — Андерсон, Гордон, Шер.