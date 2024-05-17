Англія

17 травня травня "павичі" дізнаються свого суперника.

Лідс розгромив Норвіч (4:0) у повторному півфіналі Чемпіоншипа.

Саутгемптон у п'ятницю прийме Вест Бромвіч. Переможці пар у фіналі розіграють право виступати в АПЛ у сезоні-2024/25.

Раніше в Прем'єр-лігу піднялися переможець Чемпіоншипа Лестер і Іпсвіч, який посів друге місце.

Лідс - Норвіч 4:0 (перший матч 0:0)

Голи: Груєв, 7, Піру, 20, Рюттер, 40, Саммерілл, 68.

Лідс: Мельє, Родон, Ампаду, Фірпо, Камара, Груєв (Купер, 83), Грей, Саммервілл (Ентоні, 74), Ньонто (Джеймс, 70), Піру (Фернандес, 74), Рюттер (Робертс, 74).

Норвіч: Ганн, Стейсі, Даффі, Гібсон (Маккаллум, 63), Януліс (Фасснахт, 63), Маклін, Сара, Нуньєс, Роу (Соренсен, 81), Барнс (ван Хойдонк, 81), Сарджент (Сайнс, 46).

Предупредження: Роу (37), Груєв (54), Рюттер (56), Маклін (90+1).