Англія

Обидва гравці залишать стан "канонірів" на правах вільних агентів.

Правий захисник Седрік Суареш та опорний півзахисник Мохамед Ельнені залишать лондонський Арсенал наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 32-річний португалець та 31-річний єгиптянин цими вихідними попрощаються з вболівальниками "канонірів", оскільки залишать клуб на правах вільних агентів через спливаючі контракти.

Зазначимо, що в останньому поєдинку поточного сезону англійської Прем'єр-ліги Арсенал зіграє з Евертоном та у разі перемоги може стати чемпіоном, якщо Манчестер Сіті втратить очки з Вест Гемом.

Седрік у цій кампанії провів за лондонців усього 193 хвилини у 6 матчах, тоді як на рахунку Ельнені 95 хвилин у 6 зустрічах.