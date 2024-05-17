Обидва гравці залишать стан "канонірів" на правах вільних агентів.
Седрік Суареш та Мохамед Ельнені, Getty Images
17 травня 2024, 08:40
Правий захисник Седрік Суареш та опорний півзахисник Мохамед Ельнені залишать лондонський Арсенал наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 32-річний португалець та 31-річний єгиптянин цими вихідними попрощаються з вболівальниками "канонірів", оскільки залишать клуб на правах вільних агентів через спливаючі контракти.
Зазначимо, що в останньому поєдинку поточного сезону англійської Прем'єр-ліги Арсенал зіграє з Евертоном та у разі перемоги може стати чемпіоном, якщо Манчестер Сіті втратить очки з Вест Гемом.
Седрік у цій кампанії провів за лондонців усього 193 хвилини у 6 матчах, тоді як на рахунку Ельнені 95 хвилин у 6 зустрічах.