Англія

Вирішальна зустріч відбудеться наступного тижня.

У рамках матчу-відповіді півфіналу плей-оф Чемпіоншипу за підвищення до АПЛ на сезон-2024/25 Саутгемптон приймав Вест Бромвіч Альбіон на Сент-Меріс Стедіум.

Протягом першої половини зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. По перерві Смоллбоун відкрив рахунок у матчі. Пізніше Армстронг оформив дубль, спочатку відзначившись із гри, а потім реалізувавши пенальті. Гості встигли відповісти лише голом Кіпре, який вже ні на що не впливав.

Саутгемптон* — Вест Бромвіч Альбіон 3:1 (3:1 за сумою двох матчів)

Голи: Смоллбоун, 49, Армстронг, 78, 85 (пен.) — Кіпре, 90+8

Саутгемптон: Маккарті — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс — Смоллбоун (Ротвелл, 90), Даунс, Арібо (Чарльз, 90) — Брукс (Едозі, 73), Армстронг, Фрейзер (Меннінг, 66)

Вест Бромвіч Альбіон: Палмер — Фурлонг, Бартлі, Кіпре, Таунсенд (Річ, 73) — Йокушлу (Мвіла, 64), Моуетт (Вайманн, 82) — Феллоуз, Діангана (Свіфт, 64), Джонстон — Воллес (Томас-Асанте, 64)

Попередження: Моуетт, Свіфт, Кіпре, Мвіла

У фіналі міні-турніру колектив Расселла Мартіна зустрінеться з Лідс Юнайтед. Вирішальний матч відбудеться у неділю, 26 травня.