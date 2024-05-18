Англія

Англієць перестав потрапляти до стартового складу в цьому сезоні.

Англійський воротар лондонського Арсенала Аарон Рамсдейл ще рік тому вважався основним у команді Мікеля Артети.

Однак прихід та вдалі виступи іспанця Давіда Раї остаточно похитнув позиції 26-річного виконавця в складі "канонірів".

У підсумку в цьому сезоні Рамсдейл відіграв усього 11 ігор, у яких пропустив 11 голів та тричі відстояв "на нуль".

Незважаючи на чинний до 2026 року контракт, гравець висловив бажання змінити місце роботи через брак ігрової практики.

Як повідомляє англійська преса, претендент на Аарона з’явився майже одразу.

Ньюкасл шукає можливості для підсилення власного складу під час літньої трансферної кампанії й останніми днями помітно активізувався в процесі перемовин.

Нагадаємо, що Арсенал заплатив Шеффілд Юнайтед 28 млн євро влітку 2021 року за англійця, тоді як зараз його оцінюють у 25 млн євро.