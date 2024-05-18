Англія

Шокуюча новина з Англії щодо відходу італійського фахівця.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Роберто Де Дзербі залишить посаду головного тренера першої команди наприкінці цього сезону.

Матч заключного туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед, який відбудеться в цю неділю, стане останнім для італійського фахівця на чолі "чайок".

Зазначається, що Андреа Мальдера та решта тренерського штабу Де Дзербі також залишать Брайтон.

"Мені дуже сумно залишати Брайтон, але я дуже пишаюся тим, чого досягли мої гравці та персонал за підтримки всіх у клубі та наших чудових уболівальників за останні два історичні сезони.

Ми домовилися завершити мій час у Брайтоні, щоб ми з клубом могли продовжувати працювати таким чином, як кожному з нас найбільше підходить, дотримуючись власних ідей та бачень, а також принципів роботи та людських цінностей.

Я справді насолоджувався інтенсивними та складними двома роками роботи в Прем’єр-лізі. Від’їзд зараз дає мені час відпочити перед тим, як визначитися з планами на майбутнє", — цитує слова Роберто Де Дзербі офіційний сайт Брайтона.

Раніше повідомлялося, що в Баварії хочуть бачити Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера своєї команди.