Шокуюча новина з Англії щодо відходу італійського фахівця.
Роберто Де Дзербі, Getty Images
18 травня 2024, 17:53
Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Роберто Де Дзербі залишить посаду головного тренера першої команди наприкінці цього сезону.
Матч заключного туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед, який відбудеться в цю неділю, стане останнім для італійського фахівця на чолі "чайок".
Зазначається, що Андреа Мальдера та решта тренерського штабу Де Дзербі також залишать Брайтон.
"Мені дуже сумно залишати Брайтон, але я дуже пишаюся тим, чого досягли мої гравці та персонал за підтримки всіх у клубі та наших чудових уболівальників за останні два історичні сезони.
Ми домовилися завершити мій час у Брайтоні, щоб ми з клубом могли продовжувати працювати таким чином, як кожному з нас найбільше підходить, дотримуючись власних ідей та бачень, а також принципів роботи та людських цінностей.
Я справді насолоджувався інтенсивними та складними двома роками роботи в Прем’єр-лізі. Від’їзд зараз дає мені час відпочити перед тим, як визначитися з планами на майбутнє", — цитує слова Роберто Де Дзербі офіційний сайт Брайтона.
Раніше повідомлялося, що в Баварії хочуть бачити Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера своєї команди.