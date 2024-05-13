Німеччина

Не факт, що цього хоче сам італієць.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль вважає найкращим варіантом на посаду головного тренера команди італійського фахівця Роберто Де Дзербі, який очолює Брайтон. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, у Де Дзербі, незважаючи на бажання залишитися в Брайтоні , є розбіжності з керівництвом англійського клубу, тому спортивний директор мюнхенців розглядає і опрацьовує варіанти з призначенням італійського фахівця.

Також повідомляється, що в переговорах із Ганс-Дітером Фліком, значного прогресу досі немає.