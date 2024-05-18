Англія

25-річний футболіст зацікавив мюнхенську команду.

Захисник Тоттенгема Емерсон Роял може змінити клубну прописку в майбутнє трансферне вікно.

Як стало відомо Bild, у послугах 25-річного бразильця зацікавлена мюнхенська Баварія. Повідомляється, що "шпори" готові відпустити Емерсона, якщо за нього буде запропоновано мінімум 29 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що за гравцем стежать Мілан і Ювентус.

У нинішньому сезоні Емерсон з'явився на полі в 23 зустрічах з урахуванням усіх турнірів і став автором одного забитого м'яча.