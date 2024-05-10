Італія

"Россонері" хочуть підсилити правий фланг оборони.

Мілан зробить нову спробу підписати правого захисника лондонського Тоттенгема Емерсона Рояла. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За даними провідного спортивного видання Італії, 25-річний бразилець є пріоритетною трансферною метою "россонері" для посилення правого флангу оборони.

У минулому "россонері" вже намагалися переманити гравця "шпор" на Апенніни, але тоді угода зірвалася.

Повідомляється, що керівники міланського клубу вже провели попередні переговори з агентами південноамериканського футболіста. Тоттенгем оцінює Емерсона в 30 мільйонів євро, але Мілан із такою сумою не згоден і хоче отримати певну знижку. Переговори тривають.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею два мільйони фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

Цього сезону Емерсон Роял відіграв за Тоттенгем 23 матчі та забив один гол.