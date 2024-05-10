"Россонері" хочуть підсилити правий фланг оборони.
Емерсон, getty images
10 травня 2024, 19:25
Мілан зробить нову спробу підписати правого захисника лондонського Тоттенгема Емерсона Рояла. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За даними провідного спортивного видання Італії, 25-річний бразилець є пріоритетною трансферною метою "россонері" для посилення правого флангу оборони.
У минулому "россонері" вже намагалися переманити гравця "шпор" на Апенніни, але тоді угода зірвалася.
Повідомляється, що керівники міланського клубу вже провели попередні переговори з агентами південноамериканського футболіста. Тоттенгем оцінює Емерсона в 30 мільйонів євро, але Мілан із такою сумою не згоден і хоче отримати певну знижку. Переговори тривають.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею два мільйони фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.
Цього сезону Емерсон Роял відіграв за Тоттенгем 23 матчі та забив один гол.