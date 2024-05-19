Англія

Англієць програє конкуренцію за місце в воротах "канонірів".

Ньюкасл готовий придбати голкіпера лондонського Арсеналу Аарона Рамсдейла за 15 млн. фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, головний тренер "сорок" Едді Гау, який у минулому працював із Рамсдейлом у Борнмуті, хоче бачити його у своїй команді. Ньюкасл планує запропонувати 26-річному воротареві контракт терміном на п'ять років.

Зазначається, що Арсенал готовий відпустити голкіпера, якщо про суму викупу вдасться домовитися.

Чинний контракт голкіпера з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Аарон Рамсдейл програв конкуренцію Давіду Раї та зіграв лише 11 матчів, в яких пропустив 12 м'ячів та тричі відіграв "на нуль".