Коментар від півзахисника щодо своїх кондицій.
Каземіро Гравець, Getty Images
19 травня 2024, 18:34
Каземіро прокоментував свої виступи у складі Манчестер Юнайтед.
"Минулого сезону мене вважали одним із найкращих трансферів Прем’єр-ліги, а тепер я вже нічого не вартий?", — цитує півзахисника інсайдер Фабріціо Романо.
"Критика є неповагою. Тому, коли бракує поваги, це викликає занепокоєння, і я також не маю цього поважати".
Цього сезону 32-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 3 асисти.