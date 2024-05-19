Англія

Коментар від півзахисника щодо своїх кондицій.

Каземіро прокоментував свої виступи у складі Манчестер Юнайтед.

"Минулого сезону мене вважали одним із найкращих трансферів Прем’єр-ліги, а тепер я вже нічого не вартий?", — цитує півзахисника інсайдер Фабріціо Романо.

"Критика є неповагою. Тому, коли бракує поваги, це викликає занепокоєння, і я також не маю цього поважати".

Цього сезону 32-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 3 асисти.