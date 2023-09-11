Бразилия

Футболіст отримав капітанську пов'язку.

В матчі відбору ЧС-2026 з Болівією (5:1) капітаном збірної Бразилії був півзахисник МЮ Каземіро. Про це він дізнався на передматчевій установці.

Як повідомляє UOL, Каземіро залишиться капітаном національної команди, принаймні до того, як Карло Анчелотті очолить "Селесао".

Каземіро – один із найдосвідченіших у команді, старший за нього лише 32-річний захисник Данило.

Раніше повідомлялось, що Неймар перевершив досягнення Пеле.