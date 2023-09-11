Футболіст отримав капітанську пов'язку.
Каземіро, GETTY IMAGES
11 вересня 2023, 14:52
В матчі відбору ЧС-2026 з Болівією (5:1) капітаном збірної Бразилії був півзахисник МЮ Каземіро. Про це він дізнався на передматчевій установці.
Як повідомляє UOL, Каземіро залишиться капітаном національної команди, принаймні до того, як Карло Анчелотті очолить "Селесао".
Каземіро – один із найдосвідченіших у команді, старший за нього лише 32-річний захисник Данило.
Раніше повідомлялось, що Неймар перевершив досягнення Пеле.