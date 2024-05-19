У заключному 38-му турі англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем вирушив на виїзд до Шеффілд Юнайтед, який вже давно гарантував собі "путівку" в Чемпіоншип. 

Лондонський клуб спокійно розібрався розібрався розібрався з "клинками", набрав три пункти і гарантував собі п'яту сходинку за підсумками сезону. 

Таким чином, наступного сезону Тоттенгем гратиме в Лізі Європи

Шеффілд Юнайтед — Тоттенгем 0:3
Голи: Кулушевскі, 14, 65, Порро, 59. 