Англія

Наступного сезону "шпори" будуть без Ліги чемпіонів.

У заключному 38-му турі англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем вирушив на виїзд до Шеффілд Юнайтед, який вже давно гарантував собі "путівку" в Чемпіоншип.

Лондонський клуб спокійно розібрався розібрався розібрався з "клинками", набрав три пункти і гарантував собі п'яту сходинку за підсумками сезону.

Таким чином, наступного сезону Тоттенгем гратиме в Лізі Європи.

Шеффілд Юнайтед — Тоттенгем 0:3

Голи: Кулушевскі, 14, 65, Порро, 59.