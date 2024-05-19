Завершився матч чемпіонату Англії.
Лутон - Фулгем, Getty Images
19 травня 2024, 19:17
Фулгем переграв Лутон у виїзному матчі. Адама Траоре оформив хет-трик.
Команда Роберта Едвардса завершила чемпіонат на 18 місці. В свою чергу колектив Марку Сілви фінішував на 13 сходинці.
Лутон — Фулгем 2:4
Голи: Морріс, 45, пенальті, Дауті, 55 — Траоре, 43, Хіменес, 45, 49, Вілсон, 68
Лутон: Камінські (Шей, 76) — Хасіока, Менгі (Джонсон, 17), Ошо — Огбене (Таунсенд, 76), Локонга, Кларк (Мпанзу, 70), Дауті — Морріс, Адебайо (Вудроу, 76), Чонг
Фулгем: Лено — Тете, Рім, Бессі, Робінсон (Балло Туре, 79) — Рід (Кейрні, 75), Палінья (Кастань, 90) — Вілсон, Івобі, Траоре (Кордова-Рід, 79) — Хіменес (Родрігу, 90)
Попередження: Локонга, Кларк, Дауті, Джонсон — Рід, Робінсон, Траоре, Кейрні