Фулгем переграв Лутон у виїзному матчі. Адама Траоре оформив хет-трик. 

Команда Роберта Едвардса завершила чемпіонат на 18 місці. В свою чергу колектив Марку Сілви фінішував на 13 сходинці. 

Лутон — Фулгем 2:4 

Голи: Морріс, 45, пенальті, Дауті, 55 — Траоре, 43, Хіменес, 45, 49, Вілсон, 68 

Лутон: Камінські (Шей, 76) — Хасіока, Менгі (Джонсон, 17), Ошо — Огбене (Таунсенд, 76), Локонга, Кларк (Мпанзу, 70), Дауті — Морріс, Адебайо (Вудроу, 76), Чонг 

Фулгем: Лено — Тете, Рім, Бессі, Робінсон (Балло Туре, 79) — Рід (Кейрні, 75), Палінья (Кастань, 90) — Вілсон, Івобі, Траоре (Кордова-Рід, 79) — Хіменес (Родрігу, 90) 

Попередження: Локонга, Кларк, Дауті, Джонсон — Рід, Робінсон, Траоре, Кейрні 