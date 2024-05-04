Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 травня 2024 року.
Лутон Таун — Евертон, Getty Images
04 травня 2024, 09:23
Евертон у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях поділив очки із Лутоном (1:1).
Команда Шона Дайча відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 23 хвилині пенальті реалізував Калверт-Льюїн, але через вісім хвилин Адебайо зрівняв цифри на табло.
Огляд матчу:
Лутон Таун — Евертон 1:1
Голи: Адебайо, 31 — Калверт-Льюїн, 23 (пен).
Лутон Таун: Камінські — Берк, Менгі, Ошо — Оньєдінма (Вудроу, 71), Локонга, Барклі, Дауті — Чонг (Беррі, 88), Морріс — Адебайо (Таунсенд, 80).
Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Янг (Коулман, 67) — Гаррісон, Гує (Шерміті, 80), Гарнер (Онана, 55), Макніл — Дукуре (Гомеш, 55) — Калверт-Льюїн (Бету, 79).
Попередження: Чонг — Гарнер, Гує, Гомеш.