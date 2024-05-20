Свого часу англійця називали одним з найкращих талантів Європи.
Сессеньйон, getty images
20 травня 2024, 17:22
Лівий захисник лондонського Тоттенгема Раян Сессеньйон влітку залишить клуб вільним агентом. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, в Англії та Європі вже виявляють неабиякий інтерес до 24-річного футболіста, але англієць найбільше хоче залишитися в АПЛ.
Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу вже повідомив Раяну, що не розраховує на нього наступного сезону.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.
Цього сезону Раян Сессеньйон відіграв за Тоттенгем 44 хвилини.