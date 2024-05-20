Англія

Свого часу англійця називали одним з найкращих талантів Європи.

Лівий захисник лондонського Тоттенгема Раян Сессеньйон влітку залишить клуб вільним агентом. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, в Англії та Європі вже виявляють неабиякий інтерес до 24-річного футболіста, але англієць найбільше хоче залишитися в АПЛ.

Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу вже повідомив Раяну, що не розраховує на нього наступного сезону.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Раян Сессеньйон відіграв за Тоттенгем 44 хвилини.