Англія

Англієць грає у фіналі ЛЧ, а де грає "Юнайтед"?

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, який з січня виступає на правах оренди за дортмундську Боруссію, не хоче повертатися до табору "манкуніанців". Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" не проти продати 24-річного футболіста, але хочуть отримати за нього 58 млн. євро. Таку ж ціну вони пропонували минулого літа саудівським клубам, які цікавилися Джейдоном.

"Джмелі" зацікавлені у Санчо, але поки, що невідомо, зможуть вони задовольнити апетити "МЮ" чи ні.

Цього сезону Джейдон Санчо відіграв за Боруссію Д 20 матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Д хоче домовитися з МЮ, щоб залишити Санчо на наступний сезон.