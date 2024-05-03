Німеччина

Вінгер може продовжити виступати у складі "джмелів".

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо може продовжити виступати у складі дортмундської Боруссії у наступному сезоні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво "джмелів" має намір зберегти 24-річного англійця після закінчення терміну його оренди, що закінчується влітку.

За інформацією джерела, представники Боруссії вже запланували переговори з "червоними дияволами", щоб обговорити ситуацію по футболісту.

Головною проблемою для "джмелів" є фінансова складова, проте сам гравець задоволений своїм станом справ у Дортмунді.

Цього сезону Санчо провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Ройс покине Боруссію Д після цього сезону.