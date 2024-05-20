Англія

30-річний футболіст може залишитися в АПЛ.

Лутон не зміг вирішити завдання зі збереження прописки в англійській Прем'єр-лізі. Втім, півзахисник Росс Барклі може продовжити виступи в топ-дивізіоні.

Як повідомляє The Guardian, до підписання Барклі близька Астон Вілла. Очікується, що бірмінгемцям вдасться підписати 30-річного футболіста за скромну плату.

Росс Барклі вже виступав за Астон Віллу у 2020-2021 роках на правах оренди. Цього разу йдеться про повноцінний трансфер.

У сезоні-2023/24 Барклі провів 37 ігор, у яких забив п'ять голів і віддав шість гольових передач на партнерів.