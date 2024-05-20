Англія

45-річний фахівець замінить легендарного Юргена Клоппа.

Ліверпуль оголосив про призначення Арне Слота головним тренером.

Нідерландський фахівець, який працював у Феєноорді, змінить Юргена Клоппа на посаді головного тренера.

Повідомляється, що Слот офіційно приступить до роботи в Ліверпулі з 1 червня.

45-річний тренер працював із Феєноордом три сезони. За цей період він привів команду до чемпіонства 2023 року і двічі визнавався найкращим тренером року в Ередивізі.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, угода Слота з мерсисайдцями розрахована на три роки.

Раніше Слот також обіймав посаду головного тренера в АЗ Алкмарі та Камбюрі.