45-річний фахівець замінить легендарного Юргена Клоппа.
Арне Слот, ФК Ліверпуль
20 травня 2024, 19:24
Ліверпуль оголосив про призначення Арне Слота головним тренером.
Нідерландський фахівець, який працював у Феєноорді, змінить Юргена Клоппа на посаді головного тренера.
Повідомляється, що Слот офіційно приступить до роботи в Ліверпулі з 1 червня.
45-річний тренер працював із Феєноордом три сезони. За цей період він привів команду до чемпіонства 2023 року і двічі визнавався найкращим тренером року в Ередивізі.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, угода Слота з мерсисайдцями розрахована на три роки.
Раніше Слот також обіймав посаду головного тренера в АЗ Алкмарі та Камбюрі.