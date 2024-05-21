Англія

26-річний футбоїлст міг опинитися в складі "містян" ще минулого літа.

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета все ще сподівається перебратися в Манчестер Сіті.

Нагадаємо, минулого літа "містяни" виявляли інтерес до футболіста збірної Бразилії, але угода не відбулася.

За інформацією від The Times, Пакета просить у ФА, щоб його розслідування щодо азартних ігор якнайшвидше завершилося. Потенційна дискваліфікація бразильця поки заважає Манчестер Сіті провернути трансфер.

26-річний Пакета в минулому розіграші англійської Прем'єр-ліги записав на свій актив 4 голи і 6 результативних передач.

Лукас виступає за "молотобійців" з літа 2022 року, коли перебрався з французького Ліона.