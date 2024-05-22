Англія

Розповідь про нового головного тренера Ліверпуля, який прийшов на зміну легендарному Юргену Клоппу.

Коли 11 років тому ігрова кар'єра нового головного тренера Ліверпуля Арне Слота завершилася, він увійшов до ради директорів Зволле – одного з менш уславлених клубів найвищого дивізіону Нідерландів – і сказав їм, що хоче працювати на найвищому рівні.

Натомість його відправили тренувати команду до 14 років, де успадковані ним футболісти, зокрема Макс Ліфланг, бачили в ньому персонажа з ігрового симулятора FIFA.

"На початку він був таким... як би це сказати? Спокійним", — згадує Ліфланг, якому зараз 23 роки. "Але коли ти виходив на поле, він хотів, щоб ти робив усе добре, а коли ти припускався помилки, ти згадував про неї щоразу — з першого тренування до останнього.

Якщо ви зіграли погано в одному моменті, він зупиняв тренування і говорив: "Наступний має бути добрим". Ви могли б подумати: "Це лише ж один невдалий момент, всього одна помилка...". Тільки коли стаєш старшим, розумієш, що таке стандарти тренерства і що таке хороший тренер".

До призначення Слота і протягом кількох місяців після результати Зволле були, за словами Ліфланга, дуже поганими, включаючи поразки з рахунком 1-9 та 0-6 від Аякса та АЗ. Ліфланг, як і раніше, вважає, що якийсь час юнацька команда Зволле була найгіршою командою, в якій він коли-небудь грав, хоча Слот у цьому не винен.

Команда була розформована ще до його прибуття, і Ліфланг був одним із дев'яти новачків. Незважаючи на це, у першій половині першого сезону під керівництвом Слота Зволле U-14 виграв лише один раз.

"Але потім ми почали перемагати. Потім ще раз, ще й ще. Раптом усі заговорили про нас: "Як це можливо? Гравці такі погані…".

Відмінністю був Слот.

"Це було неймовірно".

Гравці Зволле тренувалися по півтори години щоранку з 8:30 до 10. Потім вони йшли до школи через дорогу від стадіону. З 15:00 Слот зазвичай проводив аналіз тренування, проведеного раніше того ж дня.

Такі роздуми спочатку були не по духу Ліфлангу та його молодим партнерам по команді, але Слот вважав це за необхідне. Пізніше у Феєнорді, де відеоаналіз існував уже вісім років, він став першим головним тренером, який безпосередньо спілкувався з пілотом дрона, який знімав тренування. У Роттердамі все записувалося.

"До Арне у Зволле не було відеороботи", — говорить Ліфланг. "Я ніколи такого не бачив. Для всіх це було нове. Я запитував себе: "Навіщо ми це робимо?". Це було дивно. Але лише потім ми побачили результати і зрозуміли, що, можливо, це допомогло".

Ліфланг став капітаном команди Слота. Будучи центральним захисником, він отримував деякі інструкції, на які не очікував. "Зазвичай вас просять утримувати позицію, але Арне хотів би, щоб я вів м'яч уперед. Як тільки нападник наближався, мені доводилося грати з м'ячем та рухатися в іншому напрямку. Він хотів, щоб я створював тиск на суперника, тому що це виводить його з позиції та створює простір для гри.

Він завжди говорив: "Не відігравай м'яч назад, завжди грай уперед". Кожна сесія була змагальною. Це робилося у міні-іграх: троє на троє, троє на двох, двоє на двох. Цілі тренування з володіння м'ячем. Йому хотілося інтенсивності, щоби гравці відчували тиск суперника".

За голландською традицією гравці Зволле зазвичай вишиковувалися за схемою 4-3-3. Проте "Слот завжди хотів четвертого гравця у півзахисті". Це призводило до того, що правий захисник чи правий центральний захисник висувалися б у середину поля. "У той час правий захисник в елітних клубах грав високо і широко, але Арне у своєму мисленні випереджав інших тренерів", — каже Ліфланг.

Ліфланг швидко зрозумів чого хоче Слот, але іншим гравцям було важче. "Його рівень був надто високий для тих гравців, які у нас були. Деякі не могли зрозуміти, чого він хоче. Для нього це, мабуть, було важко. По суті, він хотів, щоб молодіжна команда тренувалася так само професійно, як і основна".

Однак підлітки Зволле знали, що футбол – це не все для Слота. "Школа була дуже важлива", — каже Ліфланг. "Якщо ти погано навчався у школі, то ти не міг тренуватися. В одному тренуванні у нас було всього вісім гравців, тому що багато хто погано навчався у школі. Для Арне це не мало значення. Дисципліна була на першому місці. Він розумів, що не багато з цих гравців стануть футболістами, тому їм потрібно старанно працювати над своєю освітою".

Один гравець, за словами Ліфланга, був досить "товстим". Слот намагався допомогти йому скинути кілька фунтів, просячи його пробігати коло по полю перед кожним тренуванням. Щоп'ятниці гравці проходили зважування, і якщо хтось був важчим, ніж минулого тижня, йому не дозволялося грати на вихідних. Ліфланг каже, що після того, як Слот покинув клуб, "товстий" гравець додав у вазі та пішов зі спорту.

Ліфланг, який залишався у Зволле доти, доки йому не виповнилося 19 років, а потім приєднався до Гоу Ехед Іглс, каже, що Слот зацікавив його тренерською роботою. Пізніше він очолив команду гравців до 9 років у клубі Беркум, де одним із його гравців був син Слота Юп. Це призвело до того, що Слот, який знаходився у своїй професійній подорожі зі Зволле до Камбюра, де він був помічником тренера першої команди, а потім АЗ — допомагав у якості помічника Ліфланга.

Ліфланг зараз працює вчителем в Утрехті та грає у третьому дивізіоні Нідерландів за команду Хардервейк, де він став десятим номером.

"Коли мені було 14, мій батько говорив: "Послухай Арне, він дуже хороший", а я говорив: "Ні, тут багато хороших тренерів...". Тепер я розумію, що дуже помилявся. Він був найкращим. Після того, як він переїхав у Камбюр, я думав: "Арне, будь ласка, повернися...". У мене були інші тренери з довгою кар'єрою. Вони відіграли більше 500 матчів, але Арне був набагато кращий за них. Різниця була дуже велика".

У Нідерландах Слот асоціюється з Роттердамом через його досягнення у Феєнорді, де у 2023 році він завоював чемпіонський титул Ередивізі. Тим не менш, саме в Зволле він розпочав свою тренерську кар'єру і двічі грав у якості гравця, і де досі живуть його дружина, син та дочка.

Ян Еверс був призначений менеджером Зволле у 1996 році, після того як Слот дебютував за клуб у 18-річному віці. Еверс, який двічі грав за збірну Нідерландів у 1975 році, народився в Роттердамі, де він грав за Феєнорд, перш ніж зробити сміливий крок приєднатися до найбільшого суперника — Аяксу, де він був змушений завершити кар'єру в 26 років через ту ж травму кісточки, яка зруйнувала кар'єру легендарного Марка ван Бастена.

Це змусило його зайнятися тренерською діяльністю. На Еверса сильно вплинув Томіслав Івіч, його тренер в Аяксі, чиї заняття з позиційної гри були повторюваними, але ефективними. Через 16 років Еверс прибув у Зволле і в Слоті побачив технічного гравця з гарним баченням гри.

"Він завжди був переконаний у своїх якостях", — каже Еверс. "Він ніколи не сумнівався — це добре, тому що, якщо ти не віриш у себе, ти ніколи не досягнеш успіху".

Проте професійний дебют Слота до приходу Еверса відбувся у команді, яка фінішувала на 15 місці у другому дивізіоні Нідерландів, і яку треба було рвати. "Вони були сміттям, футбол був дуже поганим", — каже Еверс.

Коли Слот отримав травму у передсезонні, тренерові довелося планувати гру без нього. "Арне не міг зрозуміти, чому він не грає. Він говорив людям, що повернеться до команди, коли буде у формі", — каже Еверс.

За винятком того, що Слоту знадобилося майже 18 місяців, щоб закріпитись у стартовому складі Зволле.

"Іноді йому давалися 20 або 30 хвилин. Йому було дуже цікаво, чому він не грає. Я б сказав йому: "Арне, ти мій найкращий гравець. Але проблема в тому, що кожного разу, коли ви граєте, суперником є також найкращий гравець іншої команди". Я не міг собі цього дозволити. Коли ми втрачали м'яч, він нічого не робив. Ми не могли покладатися на його якості лише тоді, коли мали м'яч. У сучасному футболі цього було замало.

Він має робити більше. Він повинен чинити тиск, граючи без м'яча. Він має захищатися. Він має атакувати. Він дуже хороший плеймейкер, але якщо такий гравець торкається м'яча всього 15 разів за гру, він не має жодної цінності для команди".

Роберт Мааскант був помічником Еверса. Слот теж приходив до нього, питаючи, чому він не грає стільки, скільки б йому хотілося, і Мааскант передав йому схожі слова. Ці розмови відбувалися кілька разів.

Поступово Слот почав розуміти. Еверс хотів, щоб він частіше бігав на короткі дистанції. Він підрахував, що цей тип бігу призведе до більшої кількості торкань до м'яча, можливо, до 60 за гру. І це підвищить його шанси забити гол та допомогти команді. Еверс перемикався між схемами 4-3-3 та 4-2-3-1. Слот найкраще підходив під №8 чи №10.

"Моєю метою було створення трикутників. Схема 4-3-3 створює для цього найкращі можливості, оскільки відстань між гравцями зменшується, якщо ви все робите правильно. Це полегшує передачі, а Арне був чудовим плеймейкером".

Еверс пам'ятає, як змінилася гра Слота, і той день, коли він сказав Арне, що нарешті він повернеться до гри. "Я сказав йому: "Завтра, Арне, ти вийдеш у стартовому складі, і я впевнений, що ти зіграєш добре. Тепер ти той гравець, який мені потрібний. Ти в хорошій формі. Ти агресивний".

"Я не тренер з бігу, але іноді потрібно бігати, щоб чинити тиск на суперника та створювати простір. Арне нарешті побіг. Я вірив, що через рік він гратиме в Ередивізі, і мав рацію, тому що він перейшов до Бреди".

Це сталося після того, як Еверс покинув Зволле та перейшов до Спарти з Роттердама. Через 10 років пара знову попрацює разом протягом короткого періоду після того, як Еверс повернеться в Зволле як тренер, а Слот повернеться до клубу на правах оренди.

Вони мають спільного друга, журналіста, якому Слот якось сказав, що Еверс зробив глибокий вплив на його мислення. Еверс вважає, що у Феєнорд Слот приніс футбол Аякса з Роттердама, який є скоріше робочим містом. Під цим він має на увазі стиль, який є технічним, фізичним та заснованим на професіоналізмі.

"Своїми вимогами він змінив менталітет Феєнорда", — говорить Еверс. "Арне краще за мене вміє керувати емоціями команди. Можливо, я був надто критичний, надто цинічний. Арне — дипломат. Він дуже розумний. Він завжди спочатку рахує до десяти. Він як священик".

Слот виріс у Бергенхаймі, невеликому селі за 40 хвилин їзди на схід від Зволле, серед сільськогосподарських угідь, де Нідерланди зливаються з Німеччиною.

Церковні дзвони дзвонять кожні півгодини протягом дня, і сім'ї зазвичай вішають у своїх спальнях невелике зображення Діви Марії.

Він консервативний, релігійний і тверезий, а єдине кафе, яке закривається частіше, ніж відкривається, розташоване на зовнішніх околицях, наче воно нікому насправді не потрібне.

"Я ніколи не чув про Бергенхайм до Арне", — говорить Еверс. "Можливо, це й недалеко від кордону з Німеччиною, але Арне не німець. Він дуже голландський".

Так само каже Лафлінг: "Я був там лише один раз, щоб зіграти матч. До цього я навіть не знав, що це місце існує".

У найближчому німецькому місті Іттербек, куди жителі Бергенхайма зазвичай приїжджають лише за дешевшим бензином, про Слота, схоже, ніхто не чув. Однак у Бергенхаймі це навпаки, хоча він і не зовсім знаменитість.

"Дуже приємний хлопець", — каже Роял Вертлінк, м'ясник з Бергенхайма, що не так зловісно, як здається, коли він змішує макарони з сиром, наповнені шматочками голландської шинки, у сталевій ванні на прилавку свого магазину. "Він повертається час від часу, і ніхто на нього не звертає уваги. Ми не такі".

"Люди скромні. Він стоїть обома ногами на землі. Ми просто балакаємо тут, у м'ясній лавці. Його батько, директор школи, завжди був його наставником. Він виріс на футболі. Він виріс із дисципліною, яка необхідна, щоб стати футболістом. Він був дуже цілеспрямований. Його часто можна було побачити біжучим вулицею. Будучи маленьким хлопчиком, він знав, як усе працює".

Третій із трьох дітей у спортивній родині, Слот також грав у теніс. До Зволле він представляв аматорський футбольний клуб Бергенхайм, який має вражаючий стадіон на околиці села. "Тут є трав'яне поле зі старою трибуною, а також зона 4G, де до якогось оснащення прикріплений банер із написом "Зелений звір! Зелена гордість!".

Місце таке маленьке і тихе, що час доби практично не відрізняється. За словами людей, які знають Слота краще, він перейде до бургундського способу життя після переїзду в Бреду, недалеко від бельгійського кордону.

"Він думає не так, як хлопець із маленького села", — каже Еверс. "Він завжди мислить масштабно".

За словами Еверса, йому сподобається очолювати Ліверпуль та стати наступником такої популярної людини, як Юрген Клопп, який каже, що "на 99,9 відсотків впевнений", що Слот досягне успіху.

"Арне поділився з Клоппом деякими подробицями, зокрема, звідки вони родом. Сільські чоловіки перетворилися на міських хлопчиків. Клопп зробив це у Дортмунді, а Арне зробив це у Роттердамі: містах робітничого класу, схожих на Ліверпуль".