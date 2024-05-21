Англія

Німець дав свій коментар щодо нинішньої команди.

Кай Гаверц, гравець атаки лондонського Арсеналу зробив у соцмережі пост на честь закінчення сезону.

"З чого мені почати... Мій перший сезон був тим, який допоміг мені рости як людині і гравцеві. Дуже вдячний за підтримку в цьому сезоні від уболівальників, співробітників клубу, моїх товаришів по команді.

Знадобиться час, щоб переварити все, що сталося, але я знаю, що з цим клубом ми можемо домогтися більшого", — написав Кай у Instagram.

Нагадаємо, що минулий сезон АПЛ став першим для Гаверца в Арсеналі після переходу влітку 2023 року з Челсі. У рамках нього Кай оформив 14 голів і сім асистів.