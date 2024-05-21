Англія

Івуарійський центрбек продовжить виступати за "лісників".

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці зі своїм центральним захисником Віллі Болі.

33-річний івуарієць підписав із "лісниками", які зберегли прописку в АПЛ, новий контракт до літа 2025 року.

Окрім того, передбачена можливість пролонгації угоди ще на один сезон.

У кампанії-2023/24 Віллі Болі провів за Ноттінгем Форест 21 матч з урахуванням усіх турнірів, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.