Англія

"Шпори" готують серйозну чистку складу у літнє міжсезоння.

Тоттенгем у літнє трансферне вікно готовий попрощатися з цілою низкою своїх футболістів. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, захисники Джед Спенс, Джафет Танганга та Джо Родон знову з великою ймовірністю не виступатимуть за "шпор" у новому сезоні.

Окрім того, крайній захисник Емерсон Роял присутній у списку потенційний підписань Мілана, а до вінгера Браяна Хіля та центрального півзахисника П'єра-Еміля Гейб'єрга існує інтерес із боку інших клубів.

Зазначається, що крайній захисник Раян Сессеньйон залишить Тоттенгем вільним агентом, тоді як майбутнє плеймейкера Джовані Ло Чельсо у таборі "шпор" також знаходиться під питанням.

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