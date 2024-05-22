Керманич Манчестер Сіті прокоментував свою чергову відзнаку.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
22 травня 2024, 08:36
Організатори англійської Прем’єр-ліги після завершення чергового сезону національної першості визначили найкращого головного тренера серед команд-учасниць змагань.
Ним уп’яте в своїй кар’єрі став керманич чемпіонів країни, Манчестер Сіті, Хосеп Гвардіола.
Після вручення почесного трофею іспанський фахівець поділився враженнями від цієї кампанії.
"Я хочу розділити цей трофей із кожним тренером! Особливо — із Мікелем Артетою через ту неймовірну роботу, яку він виконував до останньої гри. Манчестер Сіті досяг межі власних можливостей цього сезону тільки через конкуренцію з Арсеналом.
І, звичайно, я хотів би подякувати Юргену Клоппу за незабутні битви протягом багатьох-багатьох років.
А також Унаї Емері, який знову зробив щось неймовірне, щоб вивести Астон Віллу до Ліги чемпіонів УЄФА.
Також хотів би відзначити Андоні Іраолу, який із Борнмутом у своєму першому сезоні в Прем’єр-лізі, зробив те, що він зробив — повернувся після важкого початку чемпіонату.
Для мене велика честь працювати поруч із усіма ними й виграти цей трофей. Будемо захищати це звання в майбутньому сезоні", — заявив іспанський фахівець.
Нагадаємо, що лише сер Алекс Фергюсон частіше визнавався найкращим тренером АПЛ — 11 разів.