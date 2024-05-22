Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував свою чергову відзнаку.

Організатори англійської Прем’єр-ліги після завершення чергового сезону національної першості визначили найкращого головного тренера серед команд-учасниць змагань.

Ним уп’яте в своїй кар’єрі став керманич чемпіонів країни, Манчестер Сіті, Хосеп Гвардіола.

Після вручення почесного трофею іспанський фахівець поділився враженнями від цієї кампанії.

"Я хочу розділити цей трофей із кожним тренером! Особливо — із Мікелем Артетою через ту неймовірну роботу, яку він виконував до останньої гри. Манчестер Сіті досяг межі власних можливостей цього сезону тільки через конкуренцію з Арсеналом.

І, звичайно, я хотів би подякувати Юргену Клоппу за незабутні битви протягом багатьох-багатьох років.

А також Унаї Емері, який знову зробив щось неймовірне, щоб вивести Астон Віллу до Ліги чемпіонів УЄФА.

Також хотів би відзначити Андоні Іраолу, який із Борнмутом у своєму першому сезоні в Прем’єр-лізі, зробив те, що він зробив — повернувся після важкого початку чемпіонату.

Для мене велика честь працювати поруч із усіма ними й виграти цей трофей. Будемо захищати це звання в майбутньому сезоні", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що лише сер Алекс Фергюсон частіше визнавався найкращим тренером АПЛ — 11 разів.