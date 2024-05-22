Англія

П’ята подібна відзнака в кар’єрі іспанського фахівця.

Минулими вихідними Манчестер Сіті успішно завершив свій похід за черговим титулом чемпіонів англійської Прем’єр-ліги, здобувши домашню перемогу над лондонським Вест Гемом (3:1).

Цей матч підбив підсумки чергового тріумфального сезону для "містян", а також допоміг їхньому головному тренеру Хосепу Гвардіолі випередити інших керманичів клубів АПЛ під час визначення найкращого тренера цього розіграшу чемпіонату.

Манчестер Сіті під його орудою став першою в історії АПД командою, якій удалось чотири рази поспіль виграти чемпіонський титул.

53-річний керманич при цьому здобув для себе п’яту подібну відзнаку наприкінці кампанії.

До цього він випереджав візаві за тренерською посадою в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21 та 2022/23.

Лише сер Алекс Фергюсон частіше визнавався найкращим тренером АПЛ — 11 разів.