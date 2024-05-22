Англія

У січні "іриски" пропонували Бенфіці за опорника 30 мільйонів євро.

Опорний півзахисник лісабонської Бенфіка Флорентіну Луїш у літнє трансферне вікно може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Евертон зберігає зацікавленість в 24-річному португальці та готує щодо нього офіційну пропозицію.

За інформацією джерела, у січні цього року "іриски" вже намагалися підписати Флорентіну, за якого вони пропонували 30 мільйонів євро, проте Бенфіка відхилили цю пропозицію.

Зазначається, що у контракті португальського опорника з "орлами", який розрахований до літа 2027 року, прописана клаусула в 120 мільйонів євро.

У поточному сезоні Флорентіну провів за Бенфіку 45 матчів у всіх турнірах, в яких він заробив 10 попереджень та не відзначився жодною результативною дією. Портал Transfermarkt оцінює хавбека в 20 мільйонів євро.