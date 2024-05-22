Бельгійський хавбек заявив, що навряд чи виступатиме за "канонірів" у новому сезоні.
Самбі Локонга, Getty Images
22 травня 2024, 20:59
Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Альберт Самбі Локонга, який увесь минулий сезон провів на правах оренди в Лутоні, висловився щодо свого майбутнього.
За словами 24-річного бельгійця, він знову шукатиме нову команду цього літа.
"У мене була розмова з Арсеналом, після якої ми дійшли висновку, що найкращим варіантом для мене буде залишити клуб. Таким чином, тепер мій агент і клуб повинні щось для мене знайти.
У мене все ще є однорічний контакт із Арсеналом із можливістю продовження ще на один сезон, тож подивимося, що станеться", — цитує слова Самбі Локонги BBC.
У минулому сезоні Локонга через травми провів за Лутон Таун лише 17 матчів у рамках АПЛ (1310 хвилин), в яких він забив один гол та віддав три асисти. Також на рахунку бельгійця було два неповних матчі у Кубку Англії.
Зазначимо, що свій останній матч у футболці Арсеналу Самбі провів ще на початку 2023 року, після чого були оренди в Крістал Пелес та Лутон.