Англія

Ветеран не збирається "на пенсію".

Воротар Скотт Карсон підпише новий однорічний контракт із Манчестер Сіті. Про це повідомляє Evening Standard.

Зазначається, що він є важливим членом команди та прикладом для молодших гравців.

38-річний англієць виступає у Ман Сіті в якості третього воротаря після Едерсона та Штефана Ортеги. З 2019 року він провів два офіційних матчі у складі "містян" — проти Ньюкасла в АПЛ у 2021 році (4:3) та Спортінга в Лізі чемпіонів у 2022-му (0:0).