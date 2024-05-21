Англія

Німець хоче бути основним гравцем свого клубу.

Голкіпер Штефан Ортега хоче залишитися в Манчестер Сіті, але переговори щодо оновлення угоди з ним , передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Між "містянами" і 31-річним німцем наразі немає домовленості, особливо щодо фінансових аспектів потенційної нової угоди. Нинішній контракт Ортеги з клубом розраховано до кінця червня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює виконавця в 9 мільйонів євро.

Воротар хоче бути основним гравцем у майбутньому, хоч для Манчестер Сіті, хоч для іншої команди. Очікується, що якщо в найближчі тижні домовленості щодо нового контракту до 2026 року не буде досягнуто, то вже влітку Ортега може залишити Манчестер.

У поточному сезоні німець взяв участь у 19 матчах "містян", пропустивши 18 голів і 8 разів зберігши свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Едерсон, який є основним голкіпером колективу Хосепа Гвардіоли, розглядає можливість переїзду до Саудівської Аравії.