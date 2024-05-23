Англія

Англійці почали комплектування команди на наступний сезон.

Захисник севільського Бетіса Чаді Ріад близький до переходу в лондонський Крістал Пелес. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби вже досягли усної домовленості про трансфер марокканського футболіста за 14 млн. євро.

Повідомляється, що Ріад підпише п'ятирічний контракт із "орлами" після того, як пройде медобстеження, яке може відбутися наступного тижня.

20-річний захисник цього сезону виступав за Бетіс на правах оренди з Барселони. В орендній угоді між клубами була прописана сума викупу у розмірі трьох мільйонів євро, якою скористався клуб з Андалусії та вирішив відразу продати гравця до Англії.

Цього сезону Чаді Ріад відіграв за Бетіс 30 матчів та заробив одну жовту картку.