Португалець бронює місце у складі на наступний сезон, але...
Тен Гаг та Далот, getty images
23 травня 2024, 19:48
Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот підтримав головного тренера команди Еріка тен Гага. Його слова наводить портал Goal.com.
"Ми дивимося на тен Гага, як на нашого лідера. Зазвичай лідери так і роблять: вони завжди беруть на себе відповідальність за всіх. Але не зрозумійте неправильно — ми відповідальні за те, що робимо на полі.
Очевидно, тен Гаг намагається з усіх сил, і ми намагаємося якомога краще йому допомогти в побудові команди. У нас хороший зв'язок між футболістами та тренером. Тен Гаг — фантастичний тренер, який намагається повернути нас на вершину. В цьому не може бути жодних сумнівів", — заявив португальський захисник.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед точно попрощається з тен Гагом.