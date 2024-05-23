Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот підтримав головного тренера команди Еріка тен Гага. Його слова наводить портал Goal.com.

"Ми дивимося на тен Гага, як на нашого лідера. Зазвичай лідери так і роблять: вони завжди беруть на себе відповідальність за всіх. Але не зрозумійте неправильно — ми відповідальні за те, що робимо на полі.

Очевидно, тен Гаг намагається з усіх сил, і ми намагаємося якомога краще йому допомогти в побудові команди. У нас хороший зв'язок між футболістами та тренером. Тен Гаг — фантастичний тренер, який намагається повернути нас на вершину. В цьому не може бути жодних сумнівів", — заявив португальський захисник.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед точно попрощається з тен Гагом.