Англія

Португалець бронює місце у складі на наступний сезон, але...

Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот підтримав головного тренера команди Еріка тен Гага. Його слова наводить портал Goal.com.

"Ми дивимося на тен Гага, як на нашого лідера. Зазвичай лідери так і роблять: вони завжди беруть на себе відповідальність за всіх. Але не зрозумійте неправильно — ми відповідальні за те, що робимо на полі.

Очевидно, тен Гаг намагається з усіх сил, і ми намагаємося якомога краще йому допомогти в побудові команди. У нас хороший зв'язок між футболістами та тренером. Тен Гаг — фантастичний тренер, який намагається повернути нас на вершину. В цьому не може бути жодних сумнівів", — заявив португальський захисник.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед точно попрощається з тен Гагом.