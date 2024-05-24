Англія

Нідерландець не вразив керівництво МЮ.

Головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага буде звільнено після фіналу Кубка Англії з Манчестер Сіті. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, навіть перемога у фіналі не врятує нідерландського фахівця від звільнення.

Нагадаємо, Ерік тен Гаг очолює МЮ з літа 2022 року. За підсумками нинішнього сезону АПЛ Манчестер Юнайтед набрав 60 пунктів та посів восьме місце. Це найгірший результат для "червоних дияволів" за останні 34 роки.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі хоче очолити Манчестер Юнайтед.