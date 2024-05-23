Англія

Де Дзербі та тен Гаг, getty images

Де Дзербі та тен Гаг, getty images

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який заявив, що влітку залишить англійський Брайтон, хоче Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За інформацією джерела, колишній тренер донецького Шахтаря мріє очолити "червоних дияволів". Наразі між "манкуніанцями" та італійцем не було конкретних переговорів, але МЮ серйозно розглядає кандидатуру Де Дзербі на заміну тен Гагу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед точно попрощається з тен Гагом.