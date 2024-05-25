Англія

Арбітр прокоментував призначення на вирішальний кубковий поєдинок.

Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед розіграють Кубок Англії в фінальному поєдинку на полі легендарного Вемблі.

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Ще за кілька тижнів до початку протистояння організатори турніру визначили ім’я головного арбітра майбутньої гри.

40-річний Енді Медлі з Йорка отримав призначення на відповідальну зустріч.

Допомагатимуть йому Гаррі Леннард та Нік Гоптон у якості асистентів, тоді як Майкл Олівер та Пітер Бенкс працюватимуть на VAR, а Саймон Гупер стане четвертим рефері.

У Медлі в кар’єрі вже було 11 матчів за участі "містян" — 8 перемог, 2 нічиї та 1 поразка, тоді як "Червоні дияволи" при ньому перемагали 6 разів та тричі програвали.

Напередодні гри представник Феміди дав інтерв’ю місцевій пресі.

"Для мене величезне задоволення і честь отримати це призначення .

На національному рівні це — найбільша гра в кар’єрі будь-якого арбітра, про яку ми всі мріємо, коли закінчуємо суддівські курси.

Я можу лише уявити, як це буде — вивести дві команди на поле перед переповненим Вемблі.

Отримати це призначення після моєї наполегливої роботи в цьому сезоні — це справді почесно", — заявив англійський рефері.

Матч Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед відбудеться 25 травня, о 17:00.