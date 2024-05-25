Англія

Нідерландський фахівець дав свій коментар після перемоги в Кубку Англії.

Ерік тен Гаг заявив, що продовжить вигравати трофеї, навіть якщо покине Манчестер Юнайтед.

"Два трофеї за два роки — це непогано. Три фінали за два роки — це непогано. Потрібно продовжувати роботу. Я не задоволений, нам треба виступати краще.

Якщо мене більше не хочуть тут бачити, я піду в інше місце, щоб завойовувати трофеї, тому що це саме те, що я робив усю кар'єру.

Коли я сюди прийшов, я сказав, що я тут заради перемог, а також хочу вибудувати команду, і роблю і те, і інше. Але якщо мене більше не хочуть тут бачити, то я вирушу в інше місце і буду вигравати матчі та трофеї", — сказав тен Гаг.

На Football.ua доступний огляд фіналу Кубка Англії.